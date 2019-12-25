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Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

Международная конфедерация обществ потребителей предупредила Медведева о потерях от этой меры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20
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2019-12-24 12:53:43
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Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отметила, что эта инициатива обернется сокращением ассортимента доступных россиянам товаров, ударит по малообеспеченным гражданам и жителям отдаленных районов, которые в складчину делают заказы в зарубежных интернет-магазинах. Порог беспошлинного ввоза снижается уже не в первый раз, новый лимит — €200 вместо €500 — ждет россиян уже с 1 января 2020 года.

Пороговое значение

По предложению Минфина, с 1 июля 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары для личного пользования на сумму не более €100. А с 1 января 2022 года этот порог хотят уменьшить до символических €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%. Такие меры для поддержки российской торговли и предотвращения потерь бюджета министр финансов Антон Силуанов предложил в конце ноября в своем письме Дмитрию Медведеву (с копией документа ознакомились «Известия»). В целом премьер согласен с предложениями, следует из его резолюции.

интернет
деньги интернет клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Резкое снижение порога беспошлинного ввоза может ударить по малоимущим россиянам, заказывающим (зачастую в складчину) товары в зарубежных интернет-магазинах. Об этом говорится в письме, которое, в свою очередь, направил главе правительства глава КонфОП Дмитрий Янин. Письмо получено, подтвердил собеседник «Известий» в правительстве.

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Сейчас беспошлинный порог составляет €500, но уже с 1 января 2020 года он будет снижен до €200 на всей территории ЕАЭС по решению совета Евразийской экономической комиссии. Порог установлен не за общую сумму ввозимых товаров в месяц, как сейчас, а за каждую посылку, уточнили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Одновременно с этим в два раза снижается ставка — с нынешних 30% до 15%.

В российских магазинах импортные товары могут стоить в четыре–пять раз дороже, чем если заказывать их из-за рубежа, отмечает Дмитрий Янин в своем обращении. При этом части из них в нашей рознице нет вообще — резкое введение пошлин может привести к тому, что зарубежные интернет-магазины полностью откажутся продавать некоторые товары в Россию, опасается он. Под удар попадают и жители отдаленных районов страны, где зачастую не хватает магазинов, но есть почтовые отделения, в которых можно забрать заказанные товары, отмечено в обращении КонфОП.

По данным Института экономической политики имени Гайдара, в 2018 году доля трансграничной торговли составляла всего 3% в непродовольственном сегменте розницы. Но это важные 3%, ведь речь идет в том числе о покупках граждан с низкими доходами, отмечает Дмитрий Янин.

Справка «Известий»

Порог ввоза товаров без уплаты налогов и/или таможенных пошлин действует в большинстве стран мира, следует из данных ВШЭ.

Например, США и Филиппины в последние годы повышают этот показатель: в 2016 году Соединенные Штаты подняли порог с $200 до $800. В Евросоюзе, Австралии и СНГ, напротив, наблюдается тенденция к снижению беспошлинных лимитов. В Белоруссии в 2016 году порог сократился с $200 до $22. Международная торговая палата рекомендует устанавливать его от $200.

Спорное снижение

Инициативы по введению дополнительных сборов и налогов на покупки россиян на зарубежных интернет-площадках активно поддерживают крупные ритейлеры, указал Дмитрий Янин в письме премьеру. Розница рассматривает их как инструмент поддержания «равных условий» с иностранными компаниями, осуществляющими трансграничную торговлю, утверждает он.

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Представители непродуктовых ритейлеров –– Inventive Retail Group, «Связного», «М.Видео–Эльдорадо», опрошенные «Известиями», не стали комментировать возможное снижение беспошлинного порога.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших игроков на рынке) на момент публикации не ответила на запрос «Известий». Ранее организация поддерживала инициативу по снижению порога беспошлинной торговли — в том числе и до €20 за посылку. В АКИТ указывали, что на большинство иностранных покупок россиян не распространяются требования технических регламентов по качеству и безопасности продукции, более того, часть из них не подлежит налогообложению. Ассоциация настаивала на максимально равных условиях для всех компаний на рынке, от чего выиграют российские игроки и потребители — сбыт станет прозрачнее. А усилившаяся конкуренция будет стимулировать продавцов улучшать сервис и предложение.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сказал «Известиям», что из-за изменения порога беспошлинной торговли средний чек на товары, приобретенные на зарубежных сайтах, вырастет на 5%. По словам эксперта, россияне в основном покупают там хозяйственные мелочи и одежду. Сейчас это выгодно делать из-за максимальной разницы в ценах — до 400% по сравнению с отечественными интернет-площадками. По словам Александра Иванова, граждане уже поняли, что смартфоны и другие технически сложные товары лучше покупать в России.

интернет
интернет заказ торговля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Из-за нового регулирования финансовая нагрузка на потребителей возрастет, но незначительно, а вот расходы государства увеличатся существенно, подчеркнул эксперт. По его словам, достаточно серьезно изменится администрирование посылок, общие затраты на этот процесс из-за нового порога составят до $3 млрд. При этом максимальные сборы от превышения нового порога не покроют эту сумму, ведь они составят, по оценкам эксперта, $0,8 млрд.

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что снижение порога беспошлинного ввоза мало скажется на рынке портативной электроники. По трансграничным каналам покупают всего около 2% смартфонов в России, отмечает он. К тому же в лимит в €20 прекрасно вписываются мелкие аксессуары: недорогие гарнитуры, чехлы, зарядники. По мнению Эльдара Муртазина, ужесточение таможенных правил не повлияет на федеральный сотовый ритейл, но поможет локальным сетям в регионах. Новые правила отсекают тех, кто закупает мелкооптовые партии товаров в зарубежных магазинах, а затем перепродает их в ларьках и на рынках.

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), на долю товаров дешевле €20 приходится почти 85% трансграничных покупок.

Вопрос беспошлинного ввоза товаров в рамках трансграничной интернет-торговли будет и дальше обсуждаться странами ЕАЭС, а решение — приниматься коллегиально всеми странами, сообщили в пресс-службе Минфина. Решение на уровне союза — это вопрос переговоров, которые только предстоит провести, в том числе с обсуждением последствий. Поэтому любые расчеты возможного эффекта носят очень гипотетический характер, предупредили в Минфине.

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