Понтонная переправа из Амурзета в китайский Лобэй заработала в ЕАО

В селе Амурзет (Еврейская автономная область) начала работу понтонная переправа, соединяющая российский берег Амура с китайским городом Лобэй. Состояние наплавного моста оценили специалисты из Китайской Народной Республики.

Переправа будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 17:30. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Акт об открытии переправы подписали эксперты из КНР и областная комиссия по оценке соответствия состояния наплавных мостов.

Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили состояние как самого моста, так и береговых сооружений. Протяженность моста составляет почти 1 км. Грузоподъемность переправы составит до 80 т.

Ранее сообщалось, что в Амурской области была открыта пешеходная ледовая переправа. Ей будут пользоваться жители сел Черновка и Чембары.