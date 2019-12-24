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Понтонная переправа из Амурзета в китайский Лобэй заработала в ЕАО

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В селе Амурзет (Еврейская автономная область) начала работу понтонная переправа, соединяющая российский берег Амура с китайским городом Лобэй. Состояние наплавного моста оценили специалисты из Китайской Народной Республики.

Переправа будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 17:30. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Акт об открытии переправы подписали эксперты из КНР и областная комиссия по оценке соответствия состояния наплавных мостов.

Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили состояние как самого моста, так и береговых сооружений. Протяженность моста составляет почти 1 км. Грузоподъемность переправы составит до 80 т.

Ранее сообщалось, что в Амурской области была открыта пешеходная ледовая переправа. Ей будут пользоваться жители сел Черновка и Чембары.

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