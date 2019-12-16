Пешую ледовую переправу открыли в Приамурье

Пешая ледовая переправа заработала на реке Большая Пера в Свободненском районе Амурской области. Ей в основном будут пользоваться жители села Черновка на правом берегу реки и села Чембары на левом берегу.

Об организации переправы распорядилась администрация Черновского сельскогосовета. Ее обустроили лестницей с поручнями и деревянным мостом. Переход работает в дневное время. Передвижение по ледовым переправам в темное время суток запрещено. Переправу оборудовали спасательным постом.

Как пишет Амурская служба новостей, на 16 декабря в Приамурье действуют четыре ледовые переправы: одна пешая и три для движения автотранспорта.