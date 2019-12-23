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Два моста отремонтировали в подмосковном Солнечногорске

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В городе Солнечногорск Московской области завершили ремонт мостовых переходов через реку Горетовку и Истринское водохранилище. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, на обоих сооружениях специалисты заменили и отремонтировали балки пролетных строений и опор, сопряжений, конусов, лестничных сходов. На проезжей части были уложены плиты и дорожное полотно. Кроме того, обустроены системы водоотвода, дренажа, установлены ограждения, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Мост через Горетовку расположен на автодороге Брехово–Рузино–Зеленоград недалеко от деревни Рузино. Его протяженность составляет 36,6 м, а пропускная способность — свыше 4 тыс. автомобилей в сутки. По нему местные жители могут выехать на Кутузовское шоссе, а также добраться до станций Крюково, Малино и в Зеленоград.

Мост через водохранилище находится рядом с деревней Полежайкой и ведет в Пятницкому шоссе и далее к Солнечногорску и трассе А-107. Пропускная способность моста достигает 2 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее в декабре в Красногорске (Московская область) открылась разворотная эстакада у микрорайона Павшинская пойма. Автомобилисты получили альтернативную возможность развернуться в сторону области и, «не выезжая на МКАД, миновать пробки», отметил тогда глава областного минтранса.

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