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Военный эксперт оценил перспективы Су-57 после аварии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авария Су-57, которая произошла 24 декабря, не станет фатальной для программы создания истребителя пятого поколения, рассказал «Известиям» член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Будет проведено тщательное расследование для того, чтобы установить причины. Средства объективного контроля записывают все параметры поведения самолета. Я думаю, это не критично для самой программы создания истребителя пятого поколения для ВКС России. Она развивается успешно», — отметил военный эксперт.

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Потери машин в ходе эксплуатации или на этапе приемки, Коротченко назвал неизбежными в любой армии мира. «Главное — жив летчик», — добавил специалист.

Коротченко убежден, что первая партия самолетов поступит в войска до конца года, как и планировалось ранее.

Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае 24 декабря. Пилот самолета катапультировался, его эвакуировали.

Инцидент, предположительно, произошел во время испытаний. По предварительным данным, причинами могли стать технические проблемы или человеческий фактор.

Так, в качестве одной из версий причин катастрофы истребителя рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета.

В начале ноября замминистра обороны Алексей Криворучко после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода сообщил, что ВКС должны получить первую серийную партию из 12 истребителей Су-57 до конца этого года.

Разбившийся самолет на этой неделе планировалось передать Минобороны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Летом 2019 года Министерство обороны России купило у «Объединенной авиастроительной корпорации» партию из 76 истребителей Су-57.

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина может развивать скорость до 2600 км/ч.

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