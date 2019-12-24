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Врачи рассказали о состоянии пилота после крушения Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врачи Комсомольска-на-Амуре обследовали пилота, который катапультировался с российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае в ходе испытаний. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из медицинских военных структур.

«Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, летчика отпустят из больницы после обследования невролога.

Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае ранее, 24 декабря. Пилот самолета катапультировался, его эвакуировали. Инцидент предположительно произошел во время испытаний. По предварительным данным, причинами могли стать технические проблемы или человеческий фактор. Так, в качестве одной из версий причин катастрофы истребителя рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета.

Также в полете могла отказать двигательная автоматика. Она регулирует режимы работы двигателей Су-57 и подачу топлива.

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