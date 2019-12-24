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Для расследования аварии Су-57 в Хабаровском крае создали спецкомиссию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Причины аварии российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае расследует специальная комиссия. Об этом 24 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК).

«В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия», — сказали в корпорации, добавив, что жертв и разрушений на земле нет, «система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив».

Инцидент произошел в тайге под Комсомольском-на-Амуре. Истребитель принадлежал местному авиазаводу имени Гагарина и не стоял на вооружении в войсках. Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован с места происшествия на вертолете Ми-8. Пострадавших на земле нет.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать неисправность машины или ошибка пилотирования. В настоящее время начат поиск черных ящиков.

При падении самолет взорвался и полностью разрушился.

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