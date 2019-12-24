Названы возможные причины крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае

Истребитель Т-50 (заводское обозначение Су-57) разбился в Хабаровском крае во время испытания двигателя, сообщает 24 декабря «РИА Новости» со ссылкой на власти региона.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать неисправность машины или ошибка пилотирования. В настоящее время начат поиск черных ящиков.

При падении самолет взорвался и полностью разрушился.

Инцидент произошел в тайге под Комсомольском-на-Амуре. Истребитель принадлежал местному авиазаводу имени Гагарина и не стоял на вооружении в войсках. Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован с места происшествия на вертолете Ми-8. Пострадавших на земле нет.

Т-50 — заводской индекс российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.