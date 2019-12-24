Президент Бразилии госпитализирован после падения в резиденции

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в госпиталь после падения в официальной резиденции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

«Его осмотрела медицинская бригада администрации президента, после чего он был доставлен в военный госпиталь», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Болсонару проведет в медучреждении от 6 до 12 часов. Ему сделали компьютерную томографию головного мозга, по результату проверки изменений обнаружено не было.

11 декабря политик заподозрил у себя онкологическое заболевание после того, как врачи удалили у него из уха родинку. Однако позже его предположение не подтвердилось.