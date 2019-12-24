Прямой эфир

Президент Бразилии госпитализирован после падения в резиденции

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в госпиталь после падения в официальной резиденции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

«Его осмотрела медицинская бригада администрации президента, после чего он был доставлен в военный госпиталь», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Болсонару проведет в медучреждении от 6 до 12 часов. Ему сделали компьютерную томографию головного мозга, по результату проверки изменений обнаружено не было.

11 декабря политик заподозрил у себя онкологическое заболевание после того, как врачи удалили у него из уха родинку. Однако позже его предположение не подтвердилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Бразилия обвинила ДиКаприо в спонсировании поджигателей лесов Амазонии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019