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Елизавета II назвала прошедший год «ухабистым» для Великобритании

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Королева Великобритании Елизавета II считает, что уходящий год был «ухабистым» для страны. Об этом говорится в рождественском послании, с которым монарх выступит во вторник, 24 декабря.

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«Ядовитые настроения» на общественных дебатах по вопросу Brexit в течение последних 12 месяцев разделили страну и парламент, считает Елизавета.

«Путь, конечно, не всегда (был — Ред.) гладкий, и, возможно, время от времени в этом году он мог показаться довольно ухабистым, однако маленькие шаги могут оказать большое влияние на мир», — приводит агентство Associated Press выдержку из текста выступления королевы.

Агентство полагает, что королева таким образом могла также прокомментировать череду неудач в королевской семье. Так, в начале года принц Филипп врезался в машину, в которой находились две женщины и девятимесячный младенец, а в декабре он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Скандал разгорелся и вокруг среднего сына королевы принца Эндрю, которого американка обвинила в растлении в рамках дела против американского финансиста Джеффри Эпштейна. С 21 ноября Эндрю сказал, что временно не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.

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