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Депутат предложил запретить одноразовую посуду в общепите

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Фото: Global Look Press/Frank May/picture alliance
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Запретить сетям быстрого питания использовать многоразовую посуду предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР).

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Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, который парламентарий направил вице-премьеру Алексею Гордееву.

«Считаю возможным установление обязанности по использованию многоразовой посуды организациями, которые занимаются общественным питанием», — заявил депутат.

По мнению Власова, такая мера позволит резко сократить объем отходов в России, немалая часть которых возникает из-за деятельности сетей быстрого питания.

С 1 января 2021 года в Белоруссии будет запрещено использование одноразовой пластиковой посуды в кафе, ресторанах и иных заведениях общественного питания.

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