В экотехнопарке «Калуга» рассказали о методах переработки отходов

В экотехнопарке «Калуга» представили свои технологии по переработке твердо-бытовых отходов. В основе их методов — сортировка и вторичное использование мусора. Пресс-релиз об этом оказался в распоряжении «Известий» в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что борьба с изменением климата и загрязнение окружающей среды парниковыми газами требуют отступления от привычных методов утилизации отходов. В экотехнопарке «Калуга» хотят снизить до минимума тот объем мусора, который нельзя отправить на переработку.

«Экотехнопарк «Калуга» — это один из самых передовых объектов по обращению с отходами в России. Основной целью деятельности является организация обращения с отходами 4–5-го классов опасности — то есть это те отходы, которые образуются при ежедневной хозяйственной деятельности человека. В составе объекта есть несколько производственных комплексов, которые позволяют на высочайшем технологическом уровне организовать новую индустрию обращения с ТКО», — рассказывает генеральный директор оператора проекта, компании «Профземресурс» Олег Панкратов.

Экологическую безопасность производства обеспечивает комплексная система контроля и мониторинга, охватывающая все этапы работы комплекса — от въезда грузовика с отходами и его радиометрического обследования до состояния грунтовых вод. Окружающая среда надежно ограждена от неутилизируемых компонентов, размещаемых на специальных площадках-картах. Каждая карта устроена по самым передовым технологиям, с применением современного геосинтетического материала, соответствующего мировым стандартам.

Первый слой, который стелется на песок, — это бентонитовый мат, не пропускающий влагу ни в одну, ни в другую сторону. Поверх матов стелется геомембрана — толстая и прочная пленка ПВХ. Последний защитный слой — мат 3D, представляющий собой пластиковые соты, на которые с двух сторон наклеен геотекстиль. Образующиеся жидкости собираются системой дренажа, и идут в очистные сооружения. За очистку стоков отвечают два модуля общей производительностью 500 куб. м в сутки. Очищенная вода после очистки сливается в пожарный пруд, в который запущена живая рыба.

Ориентировочно старт работы экотехнопарка назначен на начало следующего года. Мощность сортировочных линий — 1 млн т в год. Автоматизированные комплексы извлекут из общей массы отходов электронный лом, пластик, стекло, металл и другие ценные компоненты, чтобы вернуть их в оборот.

Администрация экотехнопарка также открыла корпоративные страницы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube. Кроме того, «Калуга» стала главным героем документальной ленты, снятой недавно российскими кинематографистами.