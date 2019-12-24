На Украине оценили проект демонтажа герба СССР со статуи «Родина-мать»

Проект по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве подготовлен, но на его исполнение нет средств. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича.

«Институт Патона, который занимается сваркой, подготовил проект по демонтажу советского герба, но это дорогое решение», — сказал он.

Отмечается, что для проведения демонтажа нужно провести дополнительные расчеты, ведь если убрать один из элементов статуи, она накренится.

Пока у Украины нет денег на это, сообщает «Газета.ру».

УИНП попросит финансирования у минкультуры Украины и проведет опрос населения о возможности привлечения средств налогоплательщиков.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018-го бывший президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

16 июля Конституционный суд Украины (КСУ) признал этот закон конституционным.