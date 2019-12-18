Вандалы разбили 59 памятников на еврейском кладбище в Словакии

Неизвестные разбили 59 памятников на еврейском кладбище в селе Наместово на северо-западе Словакии недалеко от границы с Польшей. Об этом глава местного гражданского объединения «Помни!» Карол Куртулик рассказал во вторник, 17 декабря.

По его словам, еврейское кладбище приводили в порядок более 10 лет, но теперь оно полуразрушено: 59 памятников были разбиты или опрокинуты, пишет портал tvnoviny.sk.

Многие волонтеры уже заявили о том, что готовы принять участие в реконструкции. На месте происшествия уже дважды состоялась проверка полиции. Первая прошла 16 декабря около 21:00, еще одна — утром 17 декабря.

15 декабря сообщалось, что неизвестные разрушили ряд уникальных средневековых башенных комплексов на территории музея-заповедника в Ингушетии недалеко от сельского поселения Бейни.