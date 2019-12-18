В Харькове неизвестные повредили памятник Максиму Горькому

Неизвестные в Харькове повредили памятник писателю Максиму Горькому. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«Сваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сообщение о повреждении памятника поступило утром этого дня. На данный момент на месте работают правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 20 ноября в Харькове вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову. О происшествии Национальная полиция Украины узнала через интернет.