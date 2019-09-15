Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины

В селе Богдановка Николаевской области Украины неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев и оставили записку с угрозой в адрес президента страны Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 15 сентября, написал на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, (экс-министра транспорта Украины Евгения. — Ред.) Червоненко и меня», — отметил он.

Кроме того, Долинский прикрепил к записи фотографии с места происшествия. В тексте записки также указан призыв не продавать землю в стране и угроза того, что такой шаг «быстро» приведет их к холокосту.

В начале сентября Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу.

Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, был введен на Украине в 2001 году при президенте Леониде Кучме. Верховная рада неоднократно продлевала это ограничение. В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

В 2016 году Международный валютный фонд рекомендовал Украине снять запрет на продажу земли. Спустя два года с требованием снять ограничения выступил Европейский суд по правам человека.