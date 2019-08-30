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На памятнике Бандере во Львове нарисовали серп и молот

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Фото: hk.npu.gov.ua
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Неизвестные нарисовали серп и молот на двух памятниках в украинском Львове. Рисунок красной краской появился на монументе лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Степану Бандере и на мемориале в честь 100-летия Западно-Украинской народной республики.

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«Чем занимается полиция? Львов! Шок!» — написал 30 августа депутат Львовского городского совета Игорь Дякович на своей странице в Facebook.

Рисунок появился 29 августа, когда на Украине отмечают День памяти защитников страны. На следующий день коммунистические символы с памятников смыли, отмечает портал «Украинские новости».

Как пишет УНИАН, серп и молот также появились на ряде объектов в Винниках Львовской области — неизвестные нанесли коммунистические символы на статую Божьей Матери, автобусную остановку и хозпостройку.

28 августа вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в украинском поселке Врадиевка Николаевской области — на монументе хулиганы выцарапали свастику.

УПА была сформирована в 1942 году как боевое крыло организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Ее возглавлял Степан Бандера. Группировка действовала в годы Второй мировой войны преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.

В частности, члены УПА повинны в Волынской резне, во время которой были убиты до 100 тыс. поляков. В последние годы на Украине проводится политика героизации членов ОУН и УПА.

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