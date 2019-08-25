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На Украине осквернили памятник участникам военной операции в Донбассе

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Фото: facebook.com/parfzt
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В Житомирской области Украины облили краской памятник украинским военным, участвовавшим в силовой операции в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в поселке Озерное, пишет 25 августа «Житомир.info». «Вандалы облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для военных», — сообщило издание.

При этом сам мемориал был официально открыт в поселке Озерное 23 августа, в День флага Украины.

В июне неизвестные облили красной краской памятный знак воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) в Молодежном парке города. Памятный знак УПА был установлен в парке в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести или разрушить его принимались неоднократно.

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