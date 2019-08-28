Памятник жертвам холокоста осквернили на Украине

Неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста, установленный в районе поселка Врадиевка Николаевской области на Украине. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 28 августа.

«Недалеко от Врадиевки осквернили и изуродовали памятник зверски замученным 7 тыс. евреев. Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение. Люди дошли только до вырытого за Березками противотанкового рва, где их расстреляли», — написал Долинский на своей странице в Facebook.

К сообщению он прикрепил фотографии изуродованного памятника: вандалы выцарапали на нем свастику и нецензурные ругательства.

25 августа хулиганы осквернили памятник украинским военным, участвовавшим в силовой операции в Донбассе — монумент в Житомирской области облили краской. Мемориал открыли за два дня до этого.