СМИ узнали о внесенном в раду законе о «сепаратных переговорах» с Россией

Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение в парламент закон, предусматривающий наказание за «сепаратные переговоры» с представителями России. Об этом 23 декабря сообщает УНИАН.

За несогласованные переговоры украинских политиков с российскими должностными лицами «государства-агрессора» будет следовать наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Отмечается, что такие действия не станут считаться госизменой, если они будут осуществляться с разрешения украинских властей «для обеспечения жизни, здоровья, освобождения заложников и военнопленных, удерживаемых иностранным государством, признанным Верховной радой агрессором».

Внести изменения в статью о госизмене УК Украины предлагают депутаты от партии «Голос» Станислав Вокарчук и Андрей Осадчук и депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

Помимо этого, закон может затронуть и телерадиокомпании, контент которых «оправдывает агрессию против Украины» или «оккупацию» ее территорий — с них могут взыскать штраф в размере 25% от лицензионного сбора.

19 июля ВЦИОМ проводил опрос российских граждан и выяснил, что абсолютное большинство (85%) россиян полагает, что для страны важно иметь дружеские отношения с Украиной. 17 июля более двух третей россиян (68%) заявили, что в целом хорошо относятся к Украине, 56% респондентов — в основном хорошо, еще 12% — очень хорошо.