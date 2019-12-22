Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву «дополнительные гарантии». Об этом на своей странице в Twitter заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, выезд из страны по загранпаспортам позволит не допустить бегства на территорию России от ответственности должников и лиц, которые нарушили законодательство Украины. Пограничники с помощью загранпаспортов смогут быстро получать данные о выезжающих, пишет «РИА Новости».

О том, что с 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспорту, стало известно 18 декабря. Премьер-министр страны Алексей Гончарук отметил, что данное решение позволит сократить время прохождения пограничного контроля для граждан Украины, потому что для проверки данных информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не были допущены около 1,6 тыс. российских граждан.