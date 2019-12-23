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Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

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«То, что вы сказали, это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно. Поэтому такие распоряжения уже даны», — ответил российский лидер во время встречи с предпринимателями в Адыгее, пожаловавшимися на ужесточившиеся в последнее время требования по пожарной безопасности и попросившими отменить их

По словам Путина, к 1 января 2021 года должна быть готова так называемая регуляторная гильотина, которая отменит все изжившие себя механизмы, мешающие малому бизнесу двигаться вперед, сообщает «РИА Новости».

По мнению Путина, необходима активная работа в этом сегменте министерства сельского хозяйства, вице-премьера, курирующего отрасль.

«Для меня самого это всё удивительно. Десятилетиями всё так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так всё и записано, до сих пор и тянется», — подчеркнул президент.

Ранее в декабре сообщалось о разработке профильными министерствами мер по стимулированию кредитования микропредприятий. Займы суммой до 10 млн рублей малый бизнес сможет взять по льготной ставке в 9,95% годовых.

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