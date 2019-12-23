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Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Перенос железной дороги от побережья Черного моря в районе Сочи — стратегическая задача. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поручив Минтрансу просчитать стоимость проекта.

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Во время осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал главе государства о планах реконструкции автомобильных дорог в регионе.

Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи. Дитрих заметил, что на этом участке сложные условия, поскольку дорога идет в предгорье. Президент отметил необходимость строительства дорог от Геленджика до Джубги.

«Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — цитирует Путина ТАСС. По словам российского лидера, в Геленджик приезжает летом от 4 млн до 5 млн человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи. Но по «серпантину» многие отказываются ехать.

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент. По его мнению, необходимо провести расчеты.

Ранее в понедельник Путин заявил о способности России реализовать проекты мирового уровня. По его словам, Крымский мост стал самым большим не только в России, но по протяженности — самым большим в Европе.

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