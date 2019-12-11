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Малому бизнесу упростят получение льготных кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минэкономразвития (Минэк) разрабатывает новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий. Займы суммой до 10 млн рублей бизнес сможет взять по льготной ставке в 9,95% годовых, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Вадим Живулин.

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Займы можно будет взять как на инвестиционные, так и на оборотные цели, а банки не будут контролировать использование средств, объяснили в Минэкономразвития.

Новое предложение поможет предприятиям, которые кредитные организации сегодня относят к высокой категории риска. В настоящее время им предлагаются займы под 15–19% годовых.

Министерство запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до конца 2024 года. В ней говорится, что малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках.

Помимо льготных кредитов по упрощенной схеме, в программу «Восемь с половиной» добавят возможность рефинансирования. Предприниматели, которые уже взяли займы под 16%, смогут прийти в свой банк и рефинансировать долги под 8,5%.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 декабря.

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