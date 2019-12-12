Новый оборот: микробизнесу упростят получение льготных кредитов

Минэкономразвития готовит новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий. Так, займы суммой до 10 млн рублей бизнес сможет взять по льготной ставке в 9,95% годовых, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Вадим Живулин. Это предложение будет действовать в рамках программы «восемь с половиной» и поможет компаниям, которые банки кредитуют неохотно, относя к высокой категории риска, пояснил глава бизнес-объединения ‎«‎Опора России» Александр Калинин. В Минэке заявили, что займы можно будет взять как на инвестиционные, так и на оборотные цели, а банки не будут контролировать использование средств.

На 3,5% выгоднее

Микробизнесу упростят получение займов: информацию об изменениях в программе «Восемь с половиной» «‎Известиям» подтвердил Вадим Живулин. Как рассказал Александр Калинин, до конца года может выйти проект постановления правительства о расширении сферы действия программы субсидированного кредитования. Предполагается, что займы на пополнение оборотных средств суммой до 10 млн рублей компании из сектора МСП смогут взять по льготной ставке 9,95%.

— Новое предложение поможет предприятиям, которые кредитные организации сегодня относят к высокой категории риска, потому что те недавно открылись или не в состоянии предоставить достаточно ликвидный залог по займу. Кроме того, оно стимулирует банки давать ссуды микробизнесу, — пояснил «‎Известиям» глава ‎«‎Опоры России».

Он добавил, что в настоящее время кредитные организации предлагают таким предприятиям займы под 15–19% годовых. Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до конца 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, но пока льготное кредитование МСП нельзя назвать востребованным. При целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год по состоянию на начало ноября субсидированных займов выдали только на 206,2 млрд рублей.

Справка «Известий» Микропредприятием считается компания с выручкой до 120 млн рублей в год, в которой работает не более 15 человек.

Инвестиции и оборот

В пресс-службе Минэка отметили, что новый кредитный продукт для микробизнеса будет иметь несколько отличий от уже существующих льготных займов. Во-первых, для предприятий не будут устанавливать обязательные требования по ведению деятельности в приоритетных отраслях и отсутствию задолженности перед бюджетом. Во-вторых, планируется исключить контроль целевого использования средств: микрокредит будет выдаваться на развитие предпринимательской деятельности, что может подразумевать как инвестиционные, так и оборотные нужды, подчеркнули в ведомстве.

Расширение программы нужно, чтобы дать доступ к льготным кредитам тем предпринимателям, которые испытывают трудности с заемным финансированием из-за небольшого размера компании, заявили в Минэкономразвития. Кроме того, изменения помогут снизить средний размер займа по льготной программе. Сегодня этот показатель составляет около 49 млн рублей. В Корпорации МСП нововведения комментировать отказались.

Помимо льготных кредитов по упрощенной схеме, в программу «Восемь с половиной» добавят возможность рефинансирования, сообщил Александр Калинин. Предприниматели, которые уже взяли займы под 16%, смогут прийти в свой банк и рефинансировать долги под 8,5%. Впрочем, эта льгота распространится только на инвестиционные кредиты сроком на 5–10 лет, пояснил он.

Дорого и рискованно

Кредитование микропредприятий по ставке 9,95% могло бы пользоваться успехом при условии, что бизнес освободили от ответственности за ошибки и невыплату, категоричен сопредседатель «‎Деловой России» Алексей Репик. В базовом режиме заем почти под 10%, который требует залога и несет для предпринимателей негативные последствия в случае невыполнения обязательств, — это слишком дорого, уверен он.

Нововведения в программе «Восемь с половиной» повысят спрос малого бизнеса на льготные кредиты, но незначительно, на десятую долю процента, отметил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения и падения потребительского спроса у микропредприятий вряд ли будет большая потребность в оборотных средствах, уверен эксперт. Это становится еще менее вероятным, если вспомнить, что последние пару лет прослеживается четкий тренд на сокращение сектора МСП — как по численности занятых, так и по количеству предприятий.

В случае, если льготное кредитование микропредприятий всё же наберет обороты, велик риск того, что возрастет просрочка по кредитам, предупредил Владимир Буев.