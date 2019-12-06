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Стоимость займов в МФО снизилась до 325% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средняя стоимость займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе–октябре «обвалилась» на 225 процентных пунктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, если в начале года взять кредит можно было под 550% годовых, то сейчас — под 325%.

При этом отмечается, что кредитование населения в МФО непрерывно растет. Так, в 2018 году граждане получили 186,3 млрд рублей микрокредитов. Это на 58,7 млрд больше, чем за 2017 год. Данных за весь 2019 год еще нет, но только за девять месяцев микрокредиторы выдали 174,3 млрд рублей займов.

Как рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, в реестре ЦБ по состоянию на 29 ноября числится 1,8 тыс. действующих МФО, хотя еще в начале 2017 года их было 2,4 тыс. Этот рынок в 2020 году сократится еще примерно на 20%, а в течение двух–трех лет можно ожидать снижения количества микрофинансовых организаций в четыре раза по отношению к уровню двухлетней давности.

Вместе с тем, как считает директор саморегулируемой организации МФО «МиР» Елена Стратьева, довольно высока вероятность перехода уходящих с рынка компаний в категорию «черных» кредиторов, которые не подчиняются законам.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ссуды и следствия: стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых

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