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Путин подписал закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточает требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

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Запрет был введен в качестве меры предотвращения мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений, пишет ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

При этом всем видам микрофинансовых компаний предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов. Теперь они смогут самостоятельно идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем, хотя и с некоторыми ограничениями.

29 июля сообщалось, что микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка. Следующий раунд усиления контроля за МФО способен сократить рынок вдвое.

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