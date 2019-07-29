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Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка, говорится в подготовленном регулятором обзоре, с которым ознакомились «Известия». Следующий раунд усиления контроля за МФО способен сократить рынок вдвое.

Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.

На очереди — законопроект об увеличении минимального размера капитала организаций.

Все эти меры вынудят уйти с рынка более половины игроков в течение нескольких лет, считают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долговая перенагрузка: МФО закрывают офисы, чтобы не разориться

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