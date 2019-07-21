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Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».

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Дисциплину регулярности вносимых платежей по займу по-прежнему поддерживает профессия, среди которых учителя, врачи, сотрудники банков и МФО. Также в десятку добросовестных заемщиков входят пенсионеры, пишет «РИА Новости».

Причиной этого эксперты считают постоянный заработок, стабильную работу и социальный статус, так как наличие просрочки у таких клиентов может осудить окружение.

Наименее дисциплинированными считаются официанты, продавцы, строители и разнорабочие в связи с тем, что клиенты не задерживаются надолго на одном месте работы, а их заработок может быть сезонным или нерегулярным.

2 апреля стало известно, что Банк России предложил повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных коллекторов», а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья. Было отмечено, что сектор микрофинансовых услуг растет крайне быстрыми темпами.

27 февраля президент России Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, направленные на пресечение мошенничества при выдаче россиянам микрозаймов и деятельности по возврату просроченной задолженности.

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