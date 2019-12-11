МЭР предложило защитить доходы россиян в размере прожиточного минимума

Минэкономразвития России предложило защитить от кредиторов доходы граждан в размере прожиточного минимума. Для пенсионеров предлагается установить «защищенный» уровень, соответствующий прожиточному минимуму пенсионера. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил «РИА Новости» представитель министерства.

«В последнее время в прессе появились комментарии относительно законопроекта, защищающего граждан с невысоким уровнем доходов от кредиторов», — объяснил собеседник агентства инициативу ведомства. Предполагаемый размер защищенного уровня дохода предлагается определить в размере прожиточного минимума, добавил чиновник.

В понедельник стало известно, что российский кабмин готовит поправки, которым ограничат удержание долгов с пенсий. Соответствующие документы в правительственную комиссию направилa трехсторонняя комиссия пo регулированию социальнo-трудовых отношений.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев указал на недостатки этой идеи.