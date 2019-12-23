Эксперт назвал запасной вариант США в борьбе с «Северным потоком – 2»

Шансов полностью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» у США меньше, чем у оператора проекта его достроить, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Однако Вашингтон в состоянии затянуть его реализацию. По словам Юшкова, болезненной санкцией для подрядчиков проекта станут манипуляции со страховкой судов.

Он отметил, что американцы под угрозой санкций могут запретить страховым компаниям страховать суда, участвующие в прокладке труб по дну Балтийского моря в рамках проекта. Подобная схема ранее была опробована на иранских судах.

«Судну, которое запрещают страховать, будут отказывать во вхождении в порты. И возможен даже отказ в проходах в различных проливах и входах в акваторию. Насколько Россия сама сможет застраховать свое судно-трубоукладчик и на сколько эти страховки будут приниматься международным сообществом, сказать сложно», — подчеркнул специалист в энергетической сфере.

Сроки

Если возобновить работы по укладке труб «Северного потока – 2», то завершить их можно будет в течение двух недель, заявил Юшков.

«Pioneering Spirit — самый большой и быстроходный трубоукладчик в мире. Ему осталось 10–12 дней в зависимости от погоды. А второму судну, Solitaire, осталось 14–16 дней», — отметил эксперт.

Однако по его словам, даже в худшем случае, если заканчивать укладку придется российскому судну «Академик Черский», газопровод войдет в строй в следующем году.

«Допустим, «Академик Черский» два месяца идет (с Дальнего Востока. — Ред.). За два месяца судно построит, потому что оно гораздо медленнее, чем Pioneering Spirit. Оно сначала достроит одну нитку, потом вторую нитку, потом пуско-наладочные работы», — заключил энергетик.

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов. В строительстве «Северного потока – 2» участвует с декабря 2018 года. Solitaire — универсальный трубоукладчик для S-образной укладки. Оба судна принадлежат швейцарской компании Allseas Group SA.

23 декабря сообщалось, что Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Это стало следствием того, что несколькими днями ранее, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить прямые поставки газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.