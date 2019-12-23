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Эксперт назвал запасной вариант США в борьбе с «Северным потоком – 2»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Шансов полностью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» у США меньше, чем у оператора проекта его достроить, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Однако Вашингтон в состоянии затянуть его реализацию. По словам Юшкова, болезненной санкцией для подрядчиков проекта станут манипуляции со страховкой судов.

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Он отметил, что американцы под угрозой санкций могут запретить страховым компаниям страховать суда, участвующие в прокладке труб по дну Балтийского моря в рамках проекта. Подобная схема ранее была опробована на иранских судах.

«Судну, которое запрещают страховать, будут отказывать во вхождении в порты. И возможен даже отказ в проходах в различных проливах и входах в акваторию. Насколько Россия сама сможет застраховать свое судно-трубоукладчик и на сколько эти страховки будут приниматься международным сообществом, сказать сложно», — подчеркнул специалист в энергетической сфере.

Сроки

Если возобновить работы по укладке труб «Северного потока – 2», то завершить их можно будет в течение двух недель, заявил Юшков.

«Pioneering Spirit — самый большой и быстроходный трубоукладчик в мире. Ему осталось 10–12 дней в зависимости от погоды. А второму судну, Solitaire, осталось 14–16 дней», — отметил эксперт.

Однако по его словам, даже в худшем случае, если заканчивать укладку придется российскому судну «Академик Черский», газопровод войдет в строй в следующем году.

«Допустим, «Академик Черский» два месяца идет (с Дальнего Востока. — Ред.). За два месяца судно построит, потому что оно гораздо медленнее, чем Pioneering Spirit. Оно сначала достроит одну нитку, потом вторую нитку, потом пуско-наладочные работы», — заключил энергетик.

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов. В строительстве «Северного потока – 2» участвует с декабря 2018 года. Solitaire — универсальный трубоукладчик для S-образной укладки. Оба судна принадлежат швейцарской компании Allseas Group SA.

23 декабря сообщалось, что Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Это стало следствием того, что несколькими днями ранее, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить прямые поставки газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

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