«Накал «зеленого дерби» круче армейского»

Прошедший в Давосе вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» (4:3 ОТ) стал непростым испытанием для хоккеистов обоих коллективов, поднявшихся в швейцарские Альпы. К тому же коллективу из Башкортостана он принес и кадровые потери.

Два дня перед вылетом в Давос команда провела в подмосковной Балашихе, где сейчас необычайно тёплая для декабря погода. Оказавшись в горах Швейцарии в снегопад, простуду заработал капитан «Салавата» Григорий Панин, пропустивший встречу с «Ак Барсом». Впрочем, 34-летний защитник еще имеет шансы сыграть на арене «Айсштадион Давос», так как уфимский клуб остается в городе, чтобы принять участие в старейшем хоккейном турнире — Кубке Шпенглера. Выступление в КХЛ подопечные Николая Цулыгина возобновят 6 января домашним матчем против ЦСКА. Накануне игры с «Ак Барсом» Григорий Панин дал интервью «Известиям». Он поделился мнением о сложностях игры в Швейцарии, рассказал, зачем проводить встречи КХЛ в европейских странах, и сравнил так называемое зеленое дерби с армейским между своей бывшей командой ЦСКА и петербургским СКА.

— «Салават Юлаев» проиграл восемь из десяти последних матчей. Что происходит с командой?

— Были неудачные игры, но, на мой взгляд, в большинстве из них действовали мы достаточно качественно. Например, я считаю, что с «Авангардом» (субботний матч «Салавата», проигранный со счётом 1:2. — «Известия») мы играли на равных. Даже где-то превосходили соперника. Но немного уступили в желании забить, полезть на ворота. Нам не хватает более жесткой игры на «пятаке». Как говорил Дмитрий Вячеславович Квартальнов (главный тренер «Ак Барса». — «Известия»), нужны «мусорные голы». Мое личное мнение: пока «Салават» недостаточно удачно лезет на чужие ворота, не получается около них выгрызать шайбу. Надо делать все, чтобы как угодно затолкать ее в ворота вместе с вратарем, защитниками. Необходимо улучшить этот компонент, и тогда снова появятся результаты. Всего этого можно добиться только через работу.

— То есть «мусорных шайб» нужно больше?

— Такие голы очень важны. Они вносят определенную психологическую лепту и позитивно влияют на общекомандное настроение. Тогда будет достаточно азарта и огня в глазах. Думаю, этого не хватает.

— В прошлом сезоне у вас тоже в декабре был длительный спад, но в итоге команда так подошла к плей-офф, что добралась до финала конференции. Сейчас тоже бережете силы к Кубку Гагарина?

— Нет. Понимаете, я думаю, что у каждой команды в ходе сезона бывают спады. Они приходятся на разные периоды. Наш спад пришелся на декабрь. В любом случае справляться с этими проблемами — наша работа, и индивидуальная, и командная, и тренерская. Никто не опускает руки, потому что сегодня мы проигрываем и кто-то недоволен, а завтра выиграем — все будут довольны. Это неотъемлемая часть нашей работы и совершенно нормально. Где бы я ни играл, всегда такое происходило.

— Вы останетесь в Давосе на Кубок Шпенглера, который пройдет с 26 по 31 декабря, а после возвращения домой первый матч в КХЛ играете с ЦСКА. Насколько тяжело будет физически после возвращения из Швейцарии?

— Мне сложно говорить за всех ребят. Могу за себя ответить: я в принципе люблю горы. Поэтому думаю, что глобальных проблем не будет.

Думаю, мы профессионалы и должны справляться с этим. Для меня на самом деле больше сложностей в том, что матч с «Ак Барсом» у нас четвертый за восемь дней. Это всегда тяжело. Но мы хоккеисты, уже привыкшие к этому. Когда ты выходишь на лед и хочешь выигрывать, никогда не думаешь, тяжело тебе или нет. Конечно, бывает разное физическое состояние, но в каждом матче мы выходим биться, побеждать. Тем более в нашем нынешнем положении, когда победа для «Салавата» как глоток свежего воздуха.

— После субботнего матча в Балашихе против «Авангарда» вы около раздевалки дольше всех разминались на ковре и работали со скакалкой. Так готовились к дальнему выезду в Швейцарию?

— Нет, я всегда стараюсь себя держать в форме. И делать это дольше всех, чтобы быть быстрее нападающих и сильнее всех в борьбе. У каждого хоккеиста есть определенные сильные и слабые стороны. Пытаюсь развивать у себя сильные и подправлять слабые.

— Атмосфера на арене в Давосе впечатляет?

— Насколько я знаю, здесь народ любит хоккей. Я один раз был на сборах в Швейцарии. Но не в Давосе, а вблизи Женевы. Там всё было нормально. Правда, трудно оценить, какая атмосфера на трибунах, поскольку на предсезонные матчи ходило по три с половиной человека. При этом я помню, как очень много лет назад в Швейцарии проходил Континентальный кубок. И там обстановка была достаточно интересная — много болельщиков.

— Еще месяц назад «Салават» уверенно шел третьим на Востоке, а сейчас по потерянным очкам рискует оказаться вне зоны плей-офф. Есть паника из-за этого?

— Паники никакой нет. Да, сейчас у команды определенный спад. Но не забывайте, что многие наши хоккеисты болели. Были и травмы. Всё это накладывается одно на другое — нагрузка одних, неподготовленность других. Сейчас все вернутся обратно в свой нормальный режим и ритм, и всё станет нормально.

— Вы на прошлой неделе уже играли с «Ак Барсом». Нет пресыщенности «зелёными дерби»?

— На самом деле в зеленом дерби играть круто. Очень хорошие игры по накалу получаются. Все бьются от начала до конца. Тем более все знают, что такое команды Квартальнова, которые всегда играют на пределе своих возможностей. Против них очень сложно и интересно бороться. Но все хотят победить в таких матчах — мы не исключение. Даже обсуждали, что здорово было бы играть против «Ак Барса» по 30 матчей за сезон.

— Нынешний «Ак Барс» Квартальнова сильно похож на его ЦСКА, за который играли вы?

— Есть и сходства, и различия. И он как тренер растет, не стоит на месте, привносит новые вещи в свою работу. Так что я бы не стал сравнивать тот ЦСКА и нынешний «Ак Барс».

— «Зеленое дерби» «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» круче армейского противостояния ЦСКА и СКА?

— Круче. «Зеленое дерби» — это соревнование двух крупных республик. Битвы «Салавата» и «Ак Барса» мне больше нравятся.