Непривитых от кори детей отстранили от посещения детсадов в Якутске

В Якутске отстранили от занятий воспитанников детских садов, которые не получили прививки от кори. Соответствующий приказ, основанный на постановлении главного государственного санитарного врача Якутии, действует с 23 декабря 2019 года.

«С 23 декабря 2019 года временно отстранить от посещений занятий детей, не имеющих прививок против кори согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках», — говорится в приказе.

Как сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на телеканал «Якутия 24», данные меры были приняты в связи со сложившейся в городе эпидемической ситуацией по заболеваемости корью. В детских садах будут усилены мероприятия по дезинфекции, присутствие взрослых на детских праздниках ограничат.

По данным на 19 декабря в Якутске зафиксирован 31 случай заболевания корью. По состоянию на 10 декабря в городе было подтверждено шесть случаев заболевания среди взрослых. Медики организовали иммунизацию населения и следят за состоянием контактных лиц.