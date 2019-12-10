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Вспышку кори зафиксировали врачи в Якутии

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В Якутии подтверждено шесть случаев заболевания корью среди взрослого населения. Медики организуют иммунизацию населения и следят за состоянием контактных лиц.

Все случаи заболевания выявлены в Якутске. В министерстве здравоохранения республики уточнили, что информация о введении карантина в школах и медицинских учреждениях не соответствует действительности. В регионе организована прививочная кампания по эпидемическим показателям. Врачи следят за состоянием заболевших, а также за теми, кто контактировал с пациентами. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Плановая госпитализация жителей Якутии будет проводиться только при наличии сведений о вакцинации против кори или результатов исследования на наличие иммунитета к кори.

6 декабря сообщалось о вспышке заболеваемости корью в Ставропольском крае. В Невиномысске семилетний ребенок, родители которого отказались от прививок, заразил шесть человек.

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