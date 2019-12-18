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Четыре ребенка заболели корью в Якутске

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В Якутске возросло число заболевших корью. По данным медиков, заболевание выявлено у четырех детей.

По последним данным, число больных достигло 29. Большинство пациентов не имеют прививок против кори. Среди заболевших четыре ребенка в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В Роспотребнадзоре отмечают, что дальнейший прогноз по развитию заболеваемости неблагоприятный. Единственным способом защиты от кори является вакцинация. В медицинских организациях и образовательных учреждениях прививки экстренно ставят всем детям, не получившим своевременную вакцинацию. Якутия дополнительно закупит 15 тыс. доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области за месяц корью заболели семь человек. Все они контактировали с женщиной, приехавшей из ЯНАО на несколько дней. Четверо заболевших проживают в Исетском районе, двое — в Тюмени, еще один факт заболевания подтвержден в Заводоуковском районе.

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