Семь случаев кори выявили в Тюменской области за месяц

В Тюменской области семь человек заболели корью. По предварительным данным, все заболевшие контактировали с женщиной, которая приехала из ЯНАО и пробыла в регионе несколько дней.

В Роспотребнадзоре уточнили, что четверо заболевших проживают в Исетском районе, двое — в Тюмени. Еще один факт заболевания подтвержден в Заводоуковском районе. Об этом сообщает портал «Наш город». Эпидемиологическое расследование показало, что все факты заболевания могут быть связаны с контактом местных жителей с женщиной, которая приехала из Надыма и пробыла в Тюменской области с 8 по 12 ноября.

Медики осмотрели более 10 тыс. контактных лиц, в том числе 8 тыс. детей. В регионе проводится вакцинация против кори.

10 декабря сообщалось о вспышке заболеваемости корью в Якутске. Медики подтверждают шесть случаев заболевания среди взрослого населения.