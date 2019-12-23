Названы самые популярные приложения в России

WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте» стали самыми популярными мобильными приложениями среди россиян, сообщает 23 декабря «РИА Новости» со ссылкой на исследования Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

«Мобильными приложениями, которыми россияне пользуются на смартфоне чаще всего, стали WhatsApp (69%), YouTube (53%), «ВКонтакте» (51%) и «Сбербанк Онлайн» (51%). Крайне редко опрошенные называли Tik Tok (6%), Twitter (4%) и Pinterest (4%). Telegram и Facebook получили по 14% и 12% голосов соответственно», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, согласно данным Mediascope, WhatsApp и «Сбербанк Онлайн» чаще всего используют россияне с высшим образованием, YouTube и «ВКонтакте» — граждане в возрасте от 16 до 34 лет с неполным средним или средним образованием, а Instagram — опрошенные в возрасте от 16 до 34 лет с высшим образованием и из крупных городов.

17 декабря аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за 10 лет, а также назвала наиболее успешные продукты с точки зрения экономики. По ее данным, среди приложений первое место заняла компания Facebook, так как сразу четыре принадлежащих ей сервиса оказались в лидерах скачиваний — Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram. Всего в рейтинг попали 10 сервисов. Первую пятерку рейтинга замкнуло приложение по обмену сообщениями Snapchat, далее следуют Skype, TikTok, UC Browser, YouTube и Twitter. В список самых прибыльных приложений попал лишь видеохостинг YouTube.