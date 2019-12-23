Прямой эфир

Названы самые популярные приложения в России

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте» стали самыми популярными мобильными приложениями среди россиян, сообщает 23 декабря «РИА Новости» со ссылкой на исследования Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

В яблочко: к чему приведет закон об обязательном российском софте в смартфонах
Пора ли оплакивать любимые гаджеты

«Мобильными приложениями, которыми россияне пользуются на смартфоне чаще всего, стали WhatsApp (69%), YouTube (53%), «ВКонтакте» (51%) и «Сбербанк Онлайн» (51%). Крайне редко опрошенные называли Tik Tok (6%), Twitter (4%) и Pinterest (4%). Telegram и Facebook получили по 14% и 12% голосов соответственно», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, согласно данным Mediascope, WhatsApp и «Сбербанк Онлайн» чаще всего используют россияне с высшим образованием, YouTube и «ВКонтакте» — граждане в возрасте от 16 до 34 лет с неполным средним или средним образованием, а Instagram — опрошенные в возрасте от 16 до 34 лет с высшим образованием и из крупных городов.

17 декабря аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за 10 лет, а также назвала наиболее успешные продукты с точки зрения экономики. По ее данным, среди приложений первое место заняла компания Facebook, так как сразу четыре принадлежащих ей сервиса оказались в лидерах скачиваний — Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram. Всего в рейтинг попали 10 сервисов. Первую пятерку рейтинга замкнуло приложение по обмену сообщениями Snapchat, далее следуют Skype, TikTok, UC Browser, YouTube и Twitter. В список самых прибыльных приложений попал лишь видеохостинг YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ФБР увидели угрозу в российских мобильных приложениях
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019