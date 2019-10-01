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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer/dpa
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Мессенджер WhatsApp после 1 февраля 2020 года прекратит работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 Gingerbread, iOS 8 и ниже. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», - отмечается в заявлении.

Разработчики призвали обновлять Android до версии 4.0.3 и более новой, а ОС Apple до iOS 9. Так, например выпущенный еще в 2011 году iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6.

28 сентября сообщалось, что Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции.

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