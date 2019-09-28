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Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

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Фото: Depositphotos
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Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции. Об этом в субботу, 28 сентября, информирует Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

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По данным агентства, соглашение планируется подписать в октябре. Эта договоренность позволит британской стороне получать информацию при расследовании особо тяжких преступлений, включая терроризм и педофилию.

При этом США смогут использовать полученную от британской стороны информацию только в случае с расследованием преступлений, наказанием за которые является смертная казнь.

16 сентября сообщалось, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram, поскольку это может быть небезопасно. Он напомнил, что владельцем WhatsApp является компания Facebook, которая «слой за слоем» стирает разные уровни защиты.

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