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Facebook приобрел стартап по управлению компьютером силой мысли

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Фото: ctrl-labs.com
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Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью поступающих из мозга импульсов. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Bloomberg.

Одной из разработок компании является браслет, считывающий мозговые сигналы. Например, владельцы таких браслетов смогут печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры. Им будет достаточно лишь стучать пальцами по столу, имитируя печатание.

По данным агентства, эта технология в дальнейшем может быть внедрена в смартфоны и использована совместно с очками виртуальной реальности. Человек, пользуясь очками вместе с телефоном или браслетом, сможет управлять компьютером без клавиатуры и мыши.

По данным источников CNBC, сумма сделки составила от $500 млн до $1 млрд.

Ранее в сентябре сообщалось, что Facebook запустил новый сервис для знакомств и свиданий. Приложение получило название Facebook Dating и доступно только для совершеннолетних пользователей. После регистрации в сервисе можно выбрать партнера исходя из предпочтений, указанных клиентом в своем профиле.

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