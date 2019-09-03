В Facebook задумались об отказе от счетчика лайков

Возможность введения функции, скрывающей количество лайков под постами в новостной ленте, рассматривают в компании Facebook. Об этом в понедельник, 2 сентября, рассказал портал TechCrunch.

Тестирование новой функции проходит в приложении Facebook для Android, где пользователям не видно, скольким людям понравилась публикация, но список отреагировавших доступен.

«Интересно, что лайки или реакция на комментарии еще не спрятаны. Но это может быть связано с тем, что эта функция находится на ранней стадии разработки», — сообщает эксперт TechCrunch Джейн Вонг.

Отмечается, что в социальной сети таким образом хотят защитить пользователей от проявлений зависти и снизить давление самоцензуры.

21 августа сообщалось, что в социальной сети Facebook появится новая функция, которая позволит юзерам видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью.