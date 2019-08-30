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Facebook убрал из своего лозунга слово «бесплатно»

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Социальная сеть Facebook отказалась от лозунга «Это бесплатно и всегда будет бесплатно», который был размещен на странице регистрации. Теперь там написано «Это быстро и легко».

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Как отмечает Business Insider, журналисты отправили в компанию запрос, но так и не получили комментариев по поводу смены лозунга.

Эксперт по цифровому праву Хосе Антонио Кастильо связал смену слогана с принятой в мае этого года директивой Европарламента, которая рассматривает обмен данными пользователей как форму оплаты.

3 мая сообщалось, что Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.

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