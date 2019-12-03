Прямой эфир

В ФБР увидели угрозу в российских мобильных приложениях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом стало известно из письма, направленного лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

ФБР частично обеспокоено тем, что некоторые правовые механизмы позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны. Якобы речь идет об удаленном доступе ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях, пишет Reuters.

В яблочко: к чему приведет закон об обязательном российском софте в смартфонах
Пора ли оплакивать любимые гаджеты

В качестве примера ФБР называет приложение FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab, которое получило широкую популярность в 2019 году. Ранее компания опровергла обвинения в передаче данных третьим лицам.

17 июля лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер обратился к Федеральной торговой комиссии и Федеральному бюро расследований с просьбой разобраться с последствиями использования пользователями из США приложения FaceApp.

Он обвинил российских разработчиков в том, что они могут передавать доступ к данным американских граждан третьим сторонам, в том числе властям зарубежных стран. Приложение, по его мнению, может представлять угрозу нацбезопасности США.

FaceApp — мобильное приложение для изменения фотографий. Оно может применяться как для ретуши фото, так и для изменения картинки с помощью искусственного интеллекта — например, «смены пола» или «состаривания», создания образов супергероев и других популярных персонажей. Существуют версии как для iOS, так и для Android. В июле оно приобрело вирусную популярность в соцсетях, многие пользователи стали публиковать измененные портреты. Программа разработана российскими специалистами в 2017 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Instagram решил убрать вкладку «Подписки» ради приватности
В России появится приложение для предупреждения пешеходов о машинах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019