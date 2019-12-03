В ФБР увидели угрозу в российских мобильных приложениях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом стало известно из письма, направленного лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

ФБР частично обеспокоено тем, что некоторые правовые механизмы позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны. Якобы речь идет об удаленном доступе ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях, пишет Reuters.

В качестве примера ФБР называет приложение FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab, которое получило широкую популярность в 2019 году. Ранее компания опровергла обвинения в передаче данных третьим лицам.

17 июля лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер обратился к Федеральной торговой комиссии и Федеральному бюро расследований с просьбой разобраться с последствиями использования пользователями из США приложения FaceApp.

Он обвинил российских разработчиков в том, что они могут передавать доступ к данным американских граждан третьим сторонам, в том числе властям зарубежных стран. Приложение, по его мнению, может представлять угрозу нацбезопасности США.

FaceApp — мобильное приложение для изменения фотографий. Оно может применяться как для ретуши фото, так и для изменения картинки с помощью искусственного интеллекта — например, «смены пола» или «состаривания», создания образов супергероев и других популярных персонажей. Существуют версии как для iOS, так и для Android. В июле оно приобрело вирусную популярность в соцсетях, многие пользователи стали публиковать измененные портреты. Программа разработана российскими специалистами в 2017 году.