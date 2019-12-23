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Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных врачей.

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Заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин отметил, что зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше. Однако каждому человеку следует знать и учитывать, имеется ли у него индивидуальная непереносимость алкоголя, и самостоятельно принимать решение, стоит ли вообще употреблять алкоголь.

Кроме того, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова напомнила, что не существует безопасной дозы алкоголя, и добавила, что чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит своему здоровью.

18 декабря врач-диетолог Елена Соломатина назвала способы справиться с похмельем после праздничного застолья. По ее словам, в этом хорошо помогают цитрусовые, а также рассол квашеной капусты. С этой задачей может также справиться зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода. Кроме того, врач рекомендует не забывать об абсорбентах. Диетолог напомнила, что крайне не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя и в идеале следует ограничиться одним напитком.

20 декабря ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова рассказала о способах борьбы с алкогольным отравлением.

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