Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года. Эта информация следует из приказа Минфина, который опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 20 декабря.

МРЦ на водку с нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 л с нынешних 215 рублей. Закупочная цена водки у производителя повысится на 6,6% — до 193 рублей за полулитровую бутылку, с текущих 181 рубля, а оптовая — на 7%, до 199 рублей (с 186 рублей сейчас).

Минимальная розничная цена на коньяк вырастет на 11,6% — до 433 рублей за полулитровую бутылку с текущих 388 рублей. На бренди — на 2,6% — до 315 рублей (с нынешних 307 рублей).

Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличатся на 4% — до 342 рублей, а также на 4,2% — до 249 рублей за 0,5 л готовой продукции. Оптовые цены на этот вид алкоголя возрастут на 6,2% — до 359 рублей, за пол-литра готовой продукции — на 4,4% — до 261 рубля.

Как отмечает «Газета.ру», в России установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) — 164 рубля за 0,75 л готовой продукции.

Согласно еще одному приказу Минфина, стоимость этилового спирта повысится на 16% и составит 57 рублей за литр с нынешних 49 рублей.

В середине сентября Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку до 233 рублей за 0,5 л. В конце октября на федеральном портале правовых актов появился проект приказа Минфина об увеличении с 1 января цен на водку и коньяк.

Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что возможное повышение цен на эти виды алкоголя не приведет к заметному росту цен.