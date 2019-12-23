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Один человек погиб и шестеро пострадали при стрельбе в Миннесоте

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Фото: twitter.com
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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате стрельбы на парковке ресторана в американском городе Спринг-Лейк-Парк в штате Миннесота. Об этом сообщила телекомпания CNN в воскресенье, 22 декабря.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря. Погибшим оказался 19-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.

Отмечается, что полиция на данный момент не смогла задержать или установить личность стрелявшего, а также его мотивы.

22 декабря сообщалось, что по меньшей мере 13 человек получили ранения во время стрельбы в городском доме в Чикаго, штат Иллинойс.

Ранее 17 декабря четыре человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в казино Emerald в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана.

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