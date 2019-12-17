Четыре человека погибли при стрельбе в казино в США

Четыре человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в казино Emerald в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана. Об этом сообщил телеканал NBC во вторник, 17 декабря.

Еще один пострадавший при стрельбе находится в больнице. В настоящий момент жителям города больше ничего не угрожает, уточнили в полиции. Однако руководство находившейся рядом с местом стрельбы школы эвакуировало людей из учебного заведения.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее, 15 декабря, в торговом центре в штате Джорджия произошла стрельба. Причиной стала бытовая ссора двух знакомых. В результате один из участников потасовки получил ранения. Стрелок скрылся.