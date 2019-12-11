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Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

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Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил телеканал NBC.

По предварительным данным, среди погибших один полицейский, пишет РЕН ТВ.

Кроме того, сообщается, что ранения получили еще двое правоохранителей и один гражданский.

Инцидент произошел вечером. Неизвестный мужчина, возможно имеющий сообщников, открыл огонь в магазине и по прибывшим на место полицейским. Отмечается, что в супремаркете находились четыре человека.

По словам Фулопа, инцидент не рассматривается как теракт. На месте продолжают работать полицейские.

Ранее во вторник сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в больнице в чешской Остраве. Погибли шесть человек, в том числе двое полицейских.

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