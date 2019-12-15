Стрельба произошла в торговом центре в Джорджии

Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия). Об этом сообщила 14 декабря местная полиция.

По данным правоохранителей, перестрелка произошла в результате бытовой ссоры знакомых друг с другом людей.

Известно о ранении одного участника конфликта, стрелявший с места происшествия скрылся, пишет ТАСС. Его поиски продолжаются.

Торговый центр пока закрыт для посетителей.

13 декабря сообщалось, что в Якутии мужчина, зашедший в магазин автотоваров, выстрелил в продавца.