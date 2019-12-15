Прямой эфир

Стрельба произошла в торговом центре в Джорджии

0
Фото: twitter.com/Terrell Thomas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия). Об этом сообщила 14 декабря местная полиция.

По данным правоохранителей, перестрелка произошла в результате бытовой ссоры знакомых друг с другом людей.

Известно о ранении одного участника конфликта, стрелявший с места происшествия скрылся, пишет ТАСС. Его поиски продолжаются.

Торговый центр пока закрыт для посетителей.

13 декабря сообщалось, что в Якутии мужчина, зашедший в магазин автотоваров, выстрелил в продавца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим
Полиция нашла мертвым подозреваемого в стрельбе в Чехии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019