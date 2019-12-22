Прямой эфир

СК начал проверку по факту стрельбы в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России начал проверку после стрельбы ресторана в Дальнегорске в Приморском крае. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СКР Аврору Римскую.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты к производству материалы доследственной проверки по факту стрельбы около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство» — Ред.)», — рассказала она агентству.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы у ресторана пострадали четыре местных жителя. Они были госпитализированы в травматологическое отделение. В данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение подозреваемого.

В управлении МВД России по Приморскому краю установили, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Скончался второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019